Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Bordo-mavililer, iki futbolcu ile de 2027'ye kadar yeni sözleşme imzaladı. (TS spor haberi)

Bordo-mavililerden KAP'a yağılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABDÜLKADİR ÖMÜR

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 20.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

HÜSEYİN TÜRKMEN

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartları tadil edilmiş ve sözleşme süresi 31.05.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Buna göre; oyuncuya, 2022-23 sezonunda 9.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.