Adana Demir ile çıktığı 70 maçta 16 gol atan ve 20 de asist yaparak mükemmel bir sezon geçiren Yunus Akgün, Galatasaray'a döndü ancak burada hayal kırıklığı yaşadı. Son haftalarda yedeğe düşen ve performansı tartışılan 22 yaşındaki oyuncu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Cimbom'da en az kazanan (900 bin TL) isim olan 1.73 boyundaki futbolcu, burada huzursuz. Son haftalarda kulübeye çekilen ve devre arasında takımından ayrılabileceği öne sürülen Yunus için ilk ciddi teklifin Trabzonspor'dan geldiği iddia ediliyor.

İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİLER

Fotomaç'ın haberine göre geçtığimiz günlerde Yunus'un menajeri ile bordo-mavililerin İstanbul'da bir sohbet toplantısı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Bu toplantıda genç futbolcunun şartlarının konuşulduğu ve ikinci buluşmanın gerçekleşeceği belirtiliyor. Yunus'un menajerinin aynı zamanda Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Burak Yılmaz, Rıdvan Yılmaz'ın yetkilisi olması, bu söylentilerin daha da güçlenmesine neden oldu. Bu sezon Galatasaray'da toplam 11 maça çıkan Yunus, zaman zaman sol kanat ve 10 numarada da görev yapabiliyor.