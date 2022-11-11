Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, 14.haftada bu akşam deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Son haftalarda aldığı beraberliklerle lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisine düşen bordo-mavililer, başkentte kazanmaktan başka sonuç düşünmüyor. Hedef; 3 puan ile Dünya Kupası arasına moralli girmek ve sonrasında kızışacak şampiyonluk yarışı için güç kazanmak. Karadeniz ekibinde kritik maç öncesi öncesi sakat ve cezalıların fazla oluşu ise can sıkıyor.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Takımın gol yükünü çeken Trezeuet ve Anastasios Bakasetas bugün kart cezaları nedeniyle kadroda yer almıyor. Edin Visca, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın sakatlıkları ise devam ediyor... Konyaspor maçında cezalarını çeken Yusuf Yazıcı ve Eren Elmalı'nın takıma dönmesi ise teselli oldu. Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Abdullah Avcı, eksikler nedeniyle ilk onbirde mecburi revizyona gidecek. Eren Elmalı'nın yeniden sol bekteki yerini alması bekleniyor.

İŞTE ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇININ 11'LERİ!

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Yusuf, Abdülkadir, Gomez, Umut.

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin, Taylan, Tolga, Beridze, Pedrinho, Jese Sowe