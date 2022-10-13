TRABZONSPOR - MONACO MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ | Trabzonspor - Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda? TS MAÇI DETAYLARI

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında rakibi Monaco ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bir araya gelecek olan Trabzonspor 3 puan ile bulunduğu 3. sıradan yükselişe geçmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte TS maçı detayları...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.10.2022- 14:12