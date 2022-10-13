Trabzonspor - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın
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Temsilcimiz Trabzonspor, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Monaco'yu kendi sahasında konuk edecek. Danimarkalı hakem Jakob Kehlet'in düdüğüyle başlayacak olan karşılaşma ile ilgili yayın saati, canlı yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. İşte detaylar...
TRABZONSPOR - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Monaco maçı 13 Ekim Perşembe günü 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR - MONACO MAÇI MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR
UĞURCAN, LARSEN, BARTRA, DENSWIL, EREN, GBAMIN, HAMSIK, BAKASETAS, DJANINY, TREZEGUET, UMUT
MONACO
NÜBEL, VANDERSON, DİSASİ, BADİASHİLE, CAİO, FOFANA, CAMARA, DİATTA, GOLOVİN, EMBOLO, BEN YEDDER