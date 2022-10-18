Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla başarılı bir performans gösteren ve ardından İskoçya ekiplerinden Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın adı Süper Lig devleri Galatasaray ve Trabzonspor'la anılıyordu. Milli futbolcu geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'tan sezon başında 4 milyon euro bonservis bedeli ile İskoçya devi Rangers'a transfer olan ve 5 senelik imza atan Rıdvan Yılmaz, takımdaki son durumuyla ilgili kararını verdi.

Son dönemde Trabzonspor ile G.Saray'ın radarına giren ve iki kulübün de kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Milli oyuncunun, gelen tekliflere olumlu yanıt vermediği ve kariyerine Rangers'da devam edeceği öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Rıdvan Yılmaz, Rangers formasıyla 4 maça çıkabildi. 21 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 1 asist kaydetti.