Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoğun bir fikstürden geçen Trabzonspor, gözünü devre arasına çevirdi. Takıma takviye yapmak isteyen yönetim, sezon başında istediği Kayserispor'un başarılı oyuncusu Onur Bulut için yeniden devreye girdi. İşte transferin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Geçen sezon Alanyaspor'dan bedelsiz Kayserispor'a transfer olan Onur Bulut, 28 yaşında ilk kez A Milli Takım'a yükselme başarısı göstermişti.

Son olarak Galatasaray ile oynanan mücadelede harika bir gole imza atan Onur, dikkatleri üzerine çekmişti.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, sezon başından bu yana istikrarlı bir görüntü çizen milli oyuncunun devre arasında transfer olabileceği konuşuluyor.

Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Onur'a yönetimden izin çıkmamıştı.

TRABZONSPOR'DAN ONUR BULUT'A YAKIN MARKAJ

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Onur Bulut için en ciddi talibin Trabzonspor olduğu konuşuluyor.

Bonservis sorunu olmayan oyuncu ile yakından ilgilenen Karadeniz ekibinin Larsen'e alternatif olarak Türk yıldızı katmayı planlıyor.

Geçen sezon ağır bir sakatlık geçiren Bruno Peres, aşil tendonunda yaşanan yırtık nedeniyle nisan ayından bu yana formasından uzak kalmıştı.

Yerine alınan Larsen'in etkisiz görüntüsü sonrası arayışlara başlayan bordo-mavililerin Onur Bulut için devre arasında Kayserispor ile görüşüp transferi sezon sonuna bırakmak istemediği iddia ediliyor.