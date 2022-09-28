Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un deneyimli stoperi Marc Bartra, Kayserispor maçı hazırlıkları kapsamında düzenlenen antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. İspanyol savunmacı, "Adaptasyon süreci yaşıyorum. Bunun için mutlaka bir zaman gerekir" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un deneyimli stoperi Marc Bartra, Kayserispor maçı hazırlıkları kapsamında düzenlenen antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. İspanyol savunmacı, "Adaptasyon süreci yaşıyorum. Bunun için mutlaka bir zaman gerekir" ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

"Adaptasyon süreci yaşıyorum. Bunun için mutlaka bir zaman gerekir. Geçiş oyunlarının çok olduğu bir lige geldim, faul ve sarı kart kaçınılmaz oluyor böyle durumlarda. Trabzonspor'a ve maçlara alışıyorum. Takımla çalıştığımdan dolayı kendimi mutlu hissediyorum."

"Hiçbir transfer kolay olmaz, her zaman zaman alır. Betis'te Kral Kupası'nı kazanmış ve hocanın güvenini kazanmış durumdaydım. Trabzonspor'dan teklif gelince açıkçası Betis'te kalmayı düşündüm. Projeyi dinledim ve ikna oldum."

"Trabzonspor'un, Süper Lig'in son şampiyonu olması da fikrimi değiştirmekte önemli rol oynadı."

"Dortmund'a transfer olduğumda da oranın ilk İspanyol oyuncusu olmuştum. Trabzonspor'da da böyle oldu. Başkalarıyla Trabzonspor hakkında konuştuğumda, aldığım cevaplar hep olumluydu. Trabzonspor'da mutluyum ve burada şampiyonluklar kazanmak istiyorum."

"Burada benim alışık olduğum bir oyun tarzı var. Guardiola, Luis Enrique, Tuchel'in benden beklentileri ve Abdullah Avcı'nın beklentileri hemen hemen aynı. Takım için en iyisini vermek istiyorum."

"Geçen yıl daha az gol yiyen bir Trabzonspor vardı bu doğru. Ancak değişen bir takımız ve aramıza yeni katılan oyuncular var. Birbirimize tamamen alışmaya çalışıyoruz. Sezon çok yoğun bir tempoyla başladığı için fazla vakit geçirme şansı bulamadık. Son maçlara baktığımızda, oyun olarak daha düzelmiş durumdayız. Yavaş yavaş birbirimizi saha içinde daha iyi anlayacağız."

"İspanya Milli Takımı'nda oynamayı tabii ki çok isterim. Kim istemez? Dünya Kupası kadrosunda olmayı tabii isterim. Bu kolay değil, ama en ufak bir fırsatım varsa bile bunun olması için sonuna kadar deneyeceğim. Buraya sadece zaman geçirmeye gelmedim."