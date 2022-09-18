Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. İki ekip de 3 puan için sahaya çıkıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. İki ekip de 3 puan için sahaya çıkıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 17:00'de başlayan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sagal, Markovic, Figueiredo.

7. RANDEVU

Trabzonspor ile Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'de 7. kez karşılaşıyor. İki takım arasında oynanan 6 maçta bordo-mavililerin 3 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin rakibi karşısında yenilgisi bulunmazken, söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.