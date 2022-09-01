Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, golcü futbolcu Maxi Gomez'i kadrosuna kattı. Bordo mavili ekibin yeni yıldızı taraftara bir mesaj yayınladı. Trabzonspor resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda Maxi Gomez, "Merhaba Trabzon geliyorum, bizi her yer Trabzon" mesajını verdi.
İSTANBUL'A GELDİ!
Uruguaylı golcü saat 14.00 sıralarında İstanbul'a iniş yaptı. Uruguaylı forvetin kısa süre içerisinde bordo-mavililere imza atması bekleniyor.
İŞTE O PAYLAŞIM
Maxi Gomez'den büyük Trabzonspor taraftarına mesaj var. 🗣— Trabzonspor (@Trabzonspor) September 1, 2022
O da geliyor! 🛫😉 pic.twitter.com/ccS14wDula