Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez'den mesaj! "Bize her yer Trabzon"

Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez'den mesaj! "Bize her yer Trabzon"

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, golcü futbolcu Maxi Gomez'i kadrosuna kattı. Bordo mavili ekibin yeni yıldızı taraftara bir mesaj yayınladı. Trabzonspor resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda Maxi Gomez, "Merhaba Trabzon geliyorum, bizi her yer Trabzon" mesajını verdi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2022- 13:24 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022- 14:03