Yaz transfer döneminin sonuna yaklaşılırken, takımlarda büyük hareketlilik yaşanıyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Hull City'den Jean Evrard Kouassi atağı! Abdullah Avcı onay verdi
Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala, transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Championship ekiplerinden Hull City'nin bordo-mavili takımda forma giyen Jean Evrard Kouassi'yi transfer etmek istediği ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın da buna onay verdiği belirtildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Transfer döneminin etkin kulüplerinden Trabzonspor'da da flaş bir gelişme yaşandı.
Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan Jean Evrard Kouassi'ye sürpriz bir talip çıktı.