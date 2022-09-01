TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Hull City'den Jean Evrard Kouassi atağı! Abdullah Avcı onay verdi

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala, transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Championship ekiplerinden Hull City'nin bordo-mavili takımda forma giyen Jean Evrard Kouassi'yi transfer etmek istediği ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın da buna onay verdiği belirtildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2022- 11:22