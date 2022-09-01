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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez İstanbul'a geldi!

Cornelius'un ayrılmasından sonra bu mevkiyi güçlendirme kararı alan Trabzonspor, Valencia'dan Maxi Gomez ile her konuda anlaşma sağladı. Bordo-mavili takım, Uruguaylı golcüyü İstanbul'a getirdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve 26 yaşındaki oyuncu, ilk açıklamalarını yaptı. İşte o görüntüler... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

01 Eylül 2022 | 14:43
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Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez, bordo-mavililerle sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu yaptığı ilk açıklamada, "Hayırlı olsun. Son 36 saat içerisinde sirküle oldu. Sessiz şekilde bitirdik bu transferi. İsimlerin çok dolaşmaması lazım. En doğru yol bu transferleri sessiz sedasız halletmek." ifadelerini kullandı.

Uruguaylı golcü ise, "Türkiye'de olduğum için çok mutluyum. Trabzonspor'a imza attığım için çok keyifliyim, çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim." dedi.

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