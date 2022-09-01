Trabzonspor Süper Lig'de Ümraniyespor ile ilk kez karşılaşacak

Trabzonspor Süper Lig'de Ümraniyespor ile ilk kez karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Ümraniyespor yarın karşı karşıya gelecek. Lig tarihinde Trabzonspor ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanan İstanbul ekibi bugüne kadar rakibiyle oynadığı iki Ziraat Türkiye Kupası maçını ise kaybetmedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2022- 15:16