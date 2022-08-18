Geride bıraktığımız sezon şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Bordo-mavili ekip 3 kulvarda yarışacak alternatifli bir kadro kurmak isterken, son olarak gündemine FUS Rabat'ta forma giyen Mountassir Lahtimi'yi almıştı.
Fırtına, Faslı kanatla anlaşıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
600 BİN EURO + SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Trabzonspor 21 yaşındaki oyuncunun bonservisine 600 bin Euro ödeyecek:
Profesyonel futbolcu Mountassir Lahtimi'nin Kulübümüze transferi konusunda, Fath Union Sport Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Fath Union Sport Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 600.000.-Eur ödenecektir.
Fath Union Sport Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %17'si ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
LAHTIMI'YE 3+1 YILLIK SÖZLEŞME
Genç oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı:
Profesyonel futbolcu Mountassir Lahtimi ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2022-2023 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret,
2023-2024 futbol sezonu için 325.000.-Eur garanti ücret,
2024-2025 futbol sezonu için 400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;
2025-2026 futbol sezonu için 600.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.