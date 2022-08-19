Transferin en hızlı takımlarından biri olan Trabzonspor durmuyor.
Trabzonspor'a Naci Ünüvar müjdesi! İşte transferde son durum
Trabzonspor transfer haberi: Edin Visca'nın sakatlığı sonrası kanat bölgesine takviye yapmak isteyen bordo-mavili ekipte transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavili ekibin, Ajax forması giyen Naci Ünüvar'ın transferinde son aşamaya geldiği ifade edildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Son olarak kadrosunu iki uluslararası yıldız Enis Bardhi ve Marc Bartra ile takviye eden Bordo- Mavililer çok bir flaş transfer hamlesi daha yapmaya hazırlanıyor.
Yönetimin Ajax'ın genç yeteneği Naci Ünüvar'ın transferinde sona yaklaştığı belirtiliyor.