TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da Visca'nın yerine Efecan Karaca!

Trabzonspor'da kolu kırılan Visca'nın yaklaşık 2-3 ay sahalardan uzak kalacağının ardından gözler bu bölgeye yapılacak takviyeye çevrildi. Bordo-mavililer bu noktada daha önce birçok kez gündeme gelen Efecan Karaca için harekete geçti. İşte son detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.08.2022- 11:13 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022- 11:13