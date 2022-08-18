Trabzonspor, ligde oynadığı Hatayspor maçında Edin Visca şoku yaşamıştı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da Visca'nın yerine Efecan Karaca!
Trabzonspor'da kolu kırılan Visca'nın yaklaşık 2-3 ay sahalardan uzak kalacağının ardından gözler bu bölgeye yapılacak takviyeye çevrildi. Bordo-mavililer bu noktada daha önce birçok kez gündeme gelen Efecan Karaca için harekete geçti. İşte son detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)
Sol kolu kırılan Boşnak yıldız ilk devreyi kapatmıştı.
Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Abdullah Avcı, buraya da takviye yapılması gerektiğini belirtti.