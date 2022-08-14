Spor Toto Süper Lig'e iddialı giriş yapan Trabzonspor şampiyonluğu hedefliyor.
Afrika basını duyurdu! Trabzonspor'dan Munir El Haddadi bombası
Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 yaparak iyi bir giriş yapan bordo-mavililerde transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak Bartra ve Mountassir Lahtimi ile anlaşan Trabzonspor için Afrika basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Bordo-mavililerin Faslı yıldız Munir El Haddadi'yi gündemine aldığı belirtildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'e iddialı giriş yapan Trabzonspor şampiyonluğu hedefliyor.
Bordo mavililer İstanbulspor ve Hatayspor karşılaşmalarından kayıpsız ayrıldı.
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'un hedefi 3 kulvarda yarışacak bir takım inşa etmek.