Afrika basını duyurdu! Trabzonspor'dan Munir El Haddadi bombası

Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 yaparak iyi bir giriş yapan bordo-mavililerde transfer çalışmaları sürüyor. Son olarak Bartra ve Mountassir Lahtimi ile anlaşan Trabzonspor için Afrika basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Bordo-mavililerin Faslı yıldız Munir El Haddadi'yi gündemine aldığı belirtildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.08.2022- 16:37