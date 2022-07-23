Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Trabzonspor, İtalyan ekibi Torino ile Avusturya kampında karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Torino maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
TRABZONSPOR - TORINO MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Berat, Hugo, Eren, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius
Torino: Berisha, Djidji, Zima, Rodriguez, Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda, Lukic, Seck, Radonjic
TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Torino maçı saat 19:00'da başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İŞTE TRABZONSPOR - TORINO MAÇI CANLI YAYINI
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