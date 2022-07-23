GOL | Trabzonspor 0-1 Torino
2022 - 2023 sezonu öncesi yapılan hazırlık maçında Torino, Nemanja Radonjic'in 20. dakikada attığı golle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti.
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