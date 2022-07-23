GOL | Trabzonspor 0-2 Torino
Torino, 22. dakikada Nemanja Radonjic'in attığı golle Trabzonspor karşısında skoru 2-0'a getirdi.
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