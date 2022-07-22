Giresunspor ve Ankaragücü'nün de talip olduğu Flavio tercihini yaptı. Suudi Arabistan ekibi Al Taawon, Trabsonspor'dan Flavio'nun bir sezonluğuna kiralandığını açıkladı.

26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de Giresunspor ile 34 lig maçına çıkarken, 6 gol 3 asistlik skor katkısı sağlamıştı. Trabzonspor, Al Taawon'ın yaptığı açıklaması sonrası Flavio ayrılığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Flavio Mederios Da Silva'nın, Altaawoun Saudi FC'ye, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar, satın alma opsiyonlu olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altaawoun Saudi FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 200.000.-USD ödeme yapacaktır. Altaawoun Saudi FC, satın alma opsiyonunu kullanması halinde, Kulübümüze, 2.000.000.-USD sözleşme fesih bedeli ödeyecektir.Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.

İşte Al Taawon'dan yapılan transfer açıklaması...