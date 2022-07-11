Trabzonspor'a Norveçli kale! Stefan Strandberg...

Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor'da, hazırlıklar sürüyor. Bordo mavililer, yeni sezonda da iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Fırtına, bir süredir stoper arayışındaydı. Trabzonspor'un gündemine bu kez de Stefan Strandberg ismi geldi. Yönetimin transferdeki avantajı da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 11.07.2022- 09:48