Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da savunma için yeni bir isim daha gündeme geldi.
Trabzonspor'a Norveçli kale! Stefan Strandberg...
Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor'da, hazırlıklar sürüyor. Bordo mavililer, yeni sezonda da iddialı bir takım oluşturmak istiyor. Fırtına, bir süredir stoper arayışındaydı. Trabzonspor'un gündemine bu kez de Stefan Strandberg ismi geldi. Yönetimin transferdeki avantajı da belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Stoper transferini bir türlü sonuçlandıramayan bordo-mavililer bonservisi elinde olan Norveçli oyuncu Stefan Strandberg'i gündemine aldı.
Yönetim, uzun zamandır transfer gündemini meşgul eden Kaan Ayhan, Marlon ve Bartra transferlerinden bir türlü istediği sonucun alamadı.