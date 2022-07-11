Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sezon lig yarışının oldukça zorlu geçeceğine inandığını söyledi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Taç antrenörü getiriyoruz!
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelerek sohbet etti. Avcı, geçen sezon arzuladıkları şampiyonluğa ulaştıklarını ancak yeni sezonda rekabetin daha fazla olacağını düşündüğünü belirtti. Başarılı çalıştırıcı ayrıca, "Bu sene takıma taç antrenörü getirtiyoruz" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelerek sohbet etti.
Avcı, geçen sezon arzuladıkları şampiyonluğa ulaştıklarını ancak yeni sezonda rekabetin daha fazla olacağını düşündüğünü belirtti.