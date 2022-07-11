Bordo-mavili teknik adam, Trezeguet ile transferi öncesinde konuştuğunu belirterek, "Oyuncu, 'Hocam beni istiyorsun da nasıl kullanacaksın? Formasyon ne, sistem ne?' diye sorar. Bu çok güzel bir şey. Karanlığa gelmiyor oyuncu. Birçok oyuncuyla da konuştum. Müsabakaya nasıl hazırlandığını da oyuncuyla paylaşman lazım. Avrupa'da planlı ve organizasyonlu çalışıyor oyuncular. Haftalık planları vardır. Hafta içi maçı varsa ona göre planı vardır. Biz de onları teker teker karşılıklı konuşuruz. Bunu konuşmazsan, oyuncular gelmez." ifadelerini kullandı.