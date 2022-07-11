Beşiktaş ve Trabzonspor istemişti! Mustafa Eskihellaç...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Adı bir süredir Trabzonspor ve Beşiktaş ile anılan Mustafa Eskihellaç'ın yeni takımı belli oldu. Oyuncunun transfer görüşmesinde olduğu takımı Mustafa'nın menajeri Burak Denizli'de doğruladı. İşte son detaylar...