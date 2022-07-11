Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor.
Beşiktaş ve Trabzonspor istemişti! Mustafa Eskihellaç...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Adı bir süredir Trabzonspor ve Beşiktaş ile anılan Mustafa Eskihellaç'ın yeni takımı belli oldu. Oyuncunun transfer görüşmesinde olduğu takımı Mustafa'nın menajeri Burak Denizli'de doğruladı. İşte son detaylar...
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor.
Bordo-mavililer transferde hareketli saatler yaşarken bir süredir gündemde Mustafa Eskihellaç vardı.
Bonservisi Yeni Malatayspor'da buluna Mustafa için bir dönem Beşiktaş'ta kulübüne teklifte bulunmuştu.