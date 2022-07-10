Şampiyonlar Ligi'ne uygun bir takım oluşturmak için mücadele veren Trabzonspor yönetimi stoper bölgesine arayışlarını sürdürüyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Marc Bartra transfer teklifine "Evet" dedi! Fırtına'ya İspanyol stoper
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunma hattına yoğunlaşan bordo mavili ekibin stoper bölgesi için yıldız bir isim için harekete geçtiği öğrenildi. Bir süredir Fırtına'nın gündeminde olan Marc Bartra'nın teklife "Evet" dediği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Avcı'nın listesinde, ilk sıralarda Shahktar'dan Marlon ve Sassuolo'dan Kaan Ayhan vardı.
Ancak bordo-mavililer amacına ulaşamadı.