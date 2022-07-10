TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Marc Bartra transfer teklifine "Evet" dedi! Fırtına'ya İspanyol stoper

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunma hattına yoğunlaşan bordo mavili ekibin stoper bölgesi için yıldız bir isim için harekete geçtiği öğrenildi. Bir süredir Fırtına'nın gündeminde olan Marc Bartra'nın teklife "Evet" dediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2022- 11:08