Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | 2022 Süper Kupa Finali

2022 Süper Kupa final maçı için heyecan dorukta. Trabzonspor ile Sivasspor, Süper Kupa'yı kazanmak için karşılaşacak. Süper Lig'in son şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonunu karşı karşıya getiren Süper Kupa finali için nefesler tutuldu. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2022- 18:30 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022- 18:30