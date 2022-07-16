TRABZONSPOR SLOVACKO MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TS - Slovacko maçı izle
Yeni sezon öncesinde Slovenya'da çalışmalarını sürdüren Trabzonspor 2. hazırlık maçına çıkmaya hazırlanıyor ve maça sayılı saatler kala futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki, Trabzonspor - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Trabzonspor - Slovacko maçının ayrıntıları...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2022- 17:00 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022- 17:00
Gelecek sezon öncesi Slovenya'da kampa giren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçına çıkıyor.
Bordo-mavililer, Çekya ekibi Slovacko ile kozlarını paylaşacak.
Slovenya'daki ilk hazırlık maçında MTK Budapeşte'yi 2-1 mağlup eden Fırtına, ikinci hazırlık maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.
TRABZONSPOR - SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ile Slovacko arasında oynanacak hazırlık maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.