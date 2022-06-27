Trabzonspor'da gözler Trezeguet transferinin üzerine çevrildi. Bordo-mavililer özellikle Nwaakeme ayrılığının ardından o bölge için Mısırlı futbolcuda ısrarını sürüdürüyor. Bordo-mavililer, tecrübeli futbolcuyu yıllık 1.5 milyon euro + bonuslarla ikna etmeye çok yaklaştı. Bu hafta içerisinde Trezeguet'nin de imza atabileceği belirtildi.
Transferdeşaha kalkan şampiyon Trabzonspor, çalışmalarını sürdürüyor. Sağ bek Larsen, sol bek Eren, ön libero Doğucan'ı alan ve stoper Denswil ile de sözleşme uzatan Fırtına, Nwakaeme'nin yerini de dolduruyor. Fotomaç'ın haberine göre Trezeguet ismi ön plana çıkmıştı. Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde yıldızı parlayan ve oradan Aston Villa'ya giden 27 yaşındaki Mısırlı kanat, geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir'e kiralanmıştı. Burada 13 maçta 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyen 1.79 boyundaki futbolcunun menajeri Christian Emile, Türkiye'ye davet edilmişti. Emile geçtiğimiz hafta yönetimle masaya oturdu. Kulübü ile 30 Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek Trezeguet, "Aston Villa'dan yılda 2.2 milyon euro alıyorum. Aynı paraya imza atarım" demişti. Ancak Karadeniz devinin bir futbolcuya vereceği tavan fiyat 1.5 milyon euro. Bunun üzerine çıkılmayacağı menajere söylendi. Yaklaşık 6 gündür taraflar pazarlık halinde ve sona yaklaşılmış durumda. Bordo-mavililer, tecrübeli futbolcuyu yıllık 1.5 milyon euro + bonuslarla ikna etmeye çok yaklaştı. Bu hafta içerisinde Trezeguet'nin de imza atabileceği belirtildi.