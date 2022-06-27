Trabzonspor'un Trezeguet ısrarı! İşte ödenecek rakam

Trabzonspor'da gözler Trezeguet transferinin üzerine çevrildi. Bordo-mavililer özellikle Nwaakeme ayrılığının ardından o bölge için Mısırlı futbolcuda ısrarını sürüdürüyor. Bordo-mavililer, tecrübeli futbolcuyu yıllık 1.5 milyon euro + bonuslarla ikna etmeye çok yaklaştı. Bu hafta içerisinde Trezeguet'nin de imza atabileceği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2022- 06:40