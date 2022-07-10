Trabzonspor'dan stoper bombası! Djene için harekete geçildi

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'da, yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezonda da ipi göğüslemek isteyen bordo mavililer, transfer harekatına hız verdi. Yönetim, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda görüşmelerine devam ederken, gündeme stoper transferi geldi. Fırtına, savunma hattını kaliteli bir isimle doldurmak istiyor. Bu doğrultuda Trabzonspor, Getafe'de forma giyen Djene için devreye girdi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)