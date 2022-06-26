Spor Toto Süper Lig 'in şampiyonu Trabzonspor'da bu sezon dikkatleri üzerine çeken isimlerin başında Abdülkadir Ömür geliyor.23 yaşındaki yıldız gösterdiği performans ile transferin gözdesi olmayı başardı.İtalya Serie A takımdalarında Milan ve Roma genç yıldızı kadrosuna katmak için kıyasıya yarış işinde.Ayrıca Abdülkadir Ömür için İspanya La Liga ekibi Sevilla da pusuda bekliyor.

SEVILLA'NIN ABDÜLKADİR PLANI

İspanyol devi, yıldız futbolcu için Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.



fotomac.com.tr editörü Kemal Tamtürk'ün derlediği habere göre İspanyol ekibi, milli futbolcu için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı.



İspanyol ekibinde 34 yaşına gelen Rakitic ve Papu Gomez'in ardından o bölge Abdülkadir Ömür ile doldurulmak isteniyor.



Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Abdülkadir Ömür transferini kısa zamanda bitirmenin hesaplarını yapıyor.



Güncel piyasa değeri 10.5 milyon Euro olan Abdülkadir, geçen sezon 38 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistle oynadı.



Bordo mavililerle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 1.68 boyundaki futbolcu, 10 kez de Milli Takım formasını terletti.



MENAJERİ KONUŞMUŞTU

Yıldız futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada; "Abdülkadir Ömür 18 yaşından beri Avrupa takımları tarafından takip ediliyor.



Fransa'dan İspanya'dan Almanya'dan ilgi var. 2 yıldır yurt dışıyla ilgili sıcağız."