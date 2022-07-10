Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Uğurcan Çakır'ın peşini bırakmıyorlar! İşte yeni teklif...
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için Avrupa ekipleri tekliflerini iletmeye devam ediyor. Son olarak Portekiz ekibi Benfica milli kaleciye için yapmış olduğu teklifi yeniledi. İşte son teklif ve detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)
Bordo-Mavililer, sağ stoper transferi için arayışlarını sürdürürken kadrosundaki yıldız oyuncuları Avrupa'nın dev kulüpleri takip etmeyi sürdürüyor.
Karadeniz Fırtınası'nın 1 numarası için Benfica'nın ısrarı sürüyor.