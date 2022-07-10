UĞURCAN ÇAKIR KİMDİR?

Uğurcan Çakır, 5 Nisan 1996'da Antalya'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan genç kaleci, 13 yaşına kadar İstanbul'da yaşadı ve futbola da burada, Çekmeköyspor'un alt yapısında başladı.Uğurcan Çakır, 2008-2009'de Çekmeköyspor'da oynadı. Sonraki sezon 2010-2011'de Yamanspor takımına geçti. 2012-2013 sezonunda ise 1461 Trabzon alt yapısına transfer oldu.Uğurcan Çakır, sonraki yıllarda sırasıyla Trabzonspor U17, U19, U21 takımlarında forma giydi. A takımına 2014 yılında yükselen genç kaleci, 2015-2016 yılında bir seneliğine kiralık olarak 1461 Trabzon'a transfer oldu.