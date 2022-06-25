Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 51. Olağan Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna açıklık getiren Ağaoğlu, "Abdullah Avcı’nın raporları doğrultusunda belirlemiş olduğumuz iki mevkideki iki oyuncu ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu iki oyuncu 9 Temmuz’da hazırlık kampımızda yer alacak." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 51. Olağan Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Play-off'u geçtiğimiz takdirde Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Hem sportif hem ülkemizin tanıtımı ama en çok da ekonomik anlamda çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan bir kadronun oluşturulmasından ziyade ekonomik anlamda en büyük ve en iyi verimi alabileceğimiz bir kadro yapılanmasındayız. Bundan da hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz.

Trabzon futbolu, cumhuriyet kurulduğundan beri Türk futbolunun tam merkezinde olan bir olgudur. Bunu farklı şekilde yorumlamanın, sağlıklı bir bakış açısıyla izah edilebilecek bir yolu yoktur. Bu ülkenin futbolunda, geçmişte çok büyük hizmetlerde bulunan kurumların, kişilerin, cemiyetlerin varlığını inkar edersek, o yöneticiliğin gerekliliğini yerine getirmemiş sayılırız.

"2 OYUNCUYLA GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda belirlemiş olduğumuz iki mevkideki iki oyuncu ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu iki oyuncu 9 Temmuz'da hazırlık kampımızda yer alacak. Anadolu kulüplerinin, Trabzonspor'un herhangi bir oyuncusuna, Trabzonspor'un sağladığı imkanları sağlaması mümkün değil.