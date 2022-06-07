Trabzonspor'un kadrosuna katmayı çok istediği ancak Kasımpaşa'nın istediği yüksek bonservis nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Eren Elmalı, menajeri üzerinden yaşanan gelişmeleri sürekli takip ediyor ve haber bekliyor.
TRABZONSPOR HABERİ: Eren Elmalı transferinde kıran kırana pazarlık! İşte görüşmelerdeki son durum
Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'un transfer etmeyi çok istediği ancak Kasımpaşa'nın istediği yüksek bonservis nedeniyle transferini gerçekleştiremediği Eren Elmalı, menajeri üzerinden yaşanan gelişmeleri sürekli takip ediyor ve haber bekliyor. Fırtına'nın, İstanbul temsilcisiyle yaptığı görüşmede fiyatı biraz daha aşağı düşürdüğü kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor'un yerli transfer gündeminde öncelikli sırada yer alan isimlerden olan Eren Elmalı için Kasımpaşa kulübü ile görüşmeler yoğun şekilde devam ediyor.
İstanbul ekibinin Eren Elmalı için ilk başta istediği 5 milyon Euro'luk bonservis bedelini 4 milyon Euro seviyelerine kadar indirdiği ancak bu rakamın da Trabzonspor Yönetimi tarafından yüksek bulunduğu ifade edildi.