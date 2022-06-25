Trabzonspor'da 51. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bordo-mavililerin net borcunun 1 milyar 922 milyon 815 bin 640 TL olduğu açıklandı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un 51. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı'nda, kulübün borcu da açıklandı. Bordo-mavililerin net borcunun 1 milyar 922 milyon 815 bin 640 TL olduğu bildirildi.

Toplantıda kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da kısa bir konuşma yaptı. Ağaoğlu açıklamasında, "Play-off'u geçtiğimiz takdirde Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Hem sportif hem ülkemizin tanıtımı ama en çok da ekonomik anlamda çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan bir kadronun oluşturulmasından ziyade ekonomik anlamda en büyük ve en iyi verimi alabileceğimiz bir kadro yapılanmasındayız. Bundan da hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.