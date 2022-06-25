TRABZONSPOR HABERLERİ: Ahmet Ağaoğlu'dan transfer açıklaması!
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 51. Olağan Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Transfer konusuna açıklık getiren Ağaoğlu, "Abdullah Avcı’nın raporları doğrultusunda belirlemiş olduğumuz iki mevkideki iki oyuncu ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu iki oyuncu 9 Temmuz’da hazırlık kampımızda yer alacak." ifadelerini kullandı. İşte açıklamaların tamamı... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
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