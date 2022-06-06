TRANSFER HABERİ: Trabzonspor milli yıldızı istiyor! Resmi teklif...

Spor Toto Süper Lig'i zirvede bitirerek şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, transfer harekatına başladı. Gelecek sezon üç kulvarda birden boy gösterecek olan bordo-mavililer, alternatifli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Birçok futbolcuyla temas kuran Fırtına, A Milli Takım'ın yıldızını gündemine aldı. İşte o isim ve ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2022- 06:40