Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, yerli isimlere öncelik veriyor.
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor milli yıldızı istiyor! Resmi teklif...
Spor Toto Süper Lig'i zirvede bitirerek şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, transfer harekatına başladı. Gelecek sezon üç kulvarda birden boy gösterecek olan bordo-mavililer, alternatifli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Birçok futbolcuyla temas kuran Fırtına, A Milli Takım'ın yıldızını gündemine aldı. İşte o isim ve ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, bu kapsamda Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür de radara alındı.
Yönetimin, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için resmi bir hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi...