Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar sürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Mısırlı kanat! Ramadan...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen siyah-beyazlılarda Valerien Ismael'in listesine göre sürpriz bir isim gündeme geldi. Mısır basınında yer alan habere göre Ramadan için Beşiktaş teklif yapmaya hazırlanıyor. (BJK SPOR HABERLERİ)
Siyah beyazlılar, gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak istiyor.
Fotomaç'ın derlediği habere göre Kara Kartal, Valerien Ismael ve Ceyhun Kazancı yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.