BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Mısırlı kanat! Ramadan...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Yeni sezona güçlü bir kadro ile giriş yapmak isteyen siyah-beyazlılarda Valerien Ismael'in listesine göre sürpriz bir isim gündeme geldi. Mısır basınında yer alan habere göre Ramadan için Beşiktaş teklif yapmaya hazırlanıyor. (BJK SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2022- 10:21 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022- 10:22