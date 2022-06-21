Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Trabzonspor savunmanın gobeği icin de takıma seviye atlatacak bir transfer icin bastırıyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marlon Fırtına'ya gelmek için can atıyor!
TRABZONSPOR HABERLERİ: 2022-2023 sezonunda güçlü bir kadro ile yola çıkmak isteyen bordo-mavililer transferde stoper konusunda Marlon'dan vazgeçmiyor. Brezilyalı savunma oyuncusu da Trabzonspor'a gelmek için elinden gelen fedakarlıklara başladı. İşte son gelişmeler...(TS SPOR HABERLERİ)
Karadeniz devi, teknik direktor Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı stoperi Marlon'la anlaşmıştı.
Ardından da Ukrayna kulubune toplam 4 teklif sunmuştu.