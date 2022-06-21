TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Marlon Fırtına'ya gelmek için can atıyor!

TRABZONSPOR HABERLERİ: 2022-2023 sezonunda güçlü bir kadro ile yola çıkmak isteyen bordo-mavililer transferde stoper konusunda Marlon'dan vazgeçmiyor. Brezilyalı savunma oyuncusu da Trabzonspor'a gelmek için elinden gelen fedakarlıklara başladı. İşte son gelişmeler...(TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2022- 06:40