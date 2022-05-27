"DAVETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

"Teşekkür ederim davetiniz için. Biz çalıştık sizler yorumladınız. Uzun bir süreç. Bir kere pişmanlık kelimesi Trabzonspor'a gittikten sonra ne hissettim ne hissettirdiler. Bilinç altımdan böyle bir şey hiç geçmedi."