Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın o sözleri...
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan A Spor'a özel transfer sözleri!
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Avcı'nın A Spor'a özel röportajına haberimizden ulaşabilirsiniz.
"DAVETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"
"Teşekkür ederim davetiniz için. Biz çalıştık sizler yorumladınız. Uzun bir süreç. Bir kere pişmanlık kelimesi Trabzonspor'a gittikten sonra ne hissettim ne hissettirdiler. Bilinç altımdan böyle bir şey hiç geçmedi."
"TRABZONSPOR'A GİTMEDEN ÖNCE TESPİTLERİM VARDI"
"Trabzonspor'a gitmeden önce tespitlerim vardı. Oyun olarak tespitlerim vardı, şehrin de kolaylıklarını ve zorluklarını biliyordum."