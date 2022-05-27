TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'dan sol bek takviyesi: Ludwig Augustinsson!

Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'de sezonun şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan bordo-mavililer, iddialı bir kadro oluşturmak istiyor. Sol beke transfer yapmak isteyen Fırtına, bonservisi Sevilla'da bulunan Ludwig Augustinsson için harekete geçti. İşte o transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.05.2022- 15:33