Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı A Spor'a konuştu! "Transfer planımız..."
Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Avcı'nın A Spor'a özel röportajına haberimizden ulaşabilirsiniz.
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