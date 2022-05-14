Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kupasını bugün alacak.
Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuşuyor! İşte şölende yer alacak isimler
Trabzonspor haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindiren bordo-mavililer, kupasını yapılacak olan törenle alacak. Denizde ayrı, karada ayrı kutlamalarına devam edecek olan Trabzonspor'da şampiyonluk töreninde önemli isimler sahne alacak. İşte Fırtına'nın şampiyonluk töreninden detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kupasını bugün alacak.
Bordo-mavililer, ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden deniz yolu ile "şampiyonların filosu" oluşturarak Trabzon Limanı'na hareket edecek.
Denizdeki şova bir çok büyük ve ufak balıkçı tekneleri de eşlik edecek.