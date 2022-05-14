Şampiyon Trabzonspor'un oyuncularına teklifler gelmeye devam ediyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'ya Djaniny için dev teklif!
Şampiyon Trabzonspor'da yeni sezonun transfer planlamaları başladı. Yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşayan bordo mavililerde oyuncular da performansı nedeniyle teklifler almaya başladı. Bu sezon dikkat çeken bir oyun ortaya koyan Djaniny Semedo, Arap takımlarının radarına takıldı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan 31 yaşındaki golcü Djaniny'nin peşini Arap kulüpleri bırakmıyor.
Bordo-mavili ekibe geldiği günden itibaren önemli işler başaran oyuncu için Arap kulüpleri birçok kez Trabzonspor'un kapısını çalmıştı.