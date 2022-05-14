Trabzonspor'da Uğurcan ve Dorukhan sahneyi salladı! İşte o görüntüler

Trabzonspor'da Uğurcan ve Dorukhan sahneyi salladı! İşte o görüntüler

Trabzonspor haberi: Süper Lig'de mutlu sona ulaşan bordo-mavililerde kutlamalar tüm hızıyla sürüyor. Trabzonspor'da son olarak oyuncular Medical Park Stadyumu'na geldi ve kutlamalara Akyazı'da devam edildi. Kutlamalara Dorukhan Toköz ve Uğurcan Çakır'ın düeti damga vurdu. İşte o anlar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.05.2022- 20:37