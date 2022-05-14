Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, yıllar süren hasretin ardından gelen şampiyonluğunu görkemli şekilde kutluyor.
Trabzonspor'da Uğurcan ve Dorukhan sahneyi salladı! İşte o görüntüler
Trabzonspor haberi: Süper Lig'de mutlu sona ulaşan bordo-mavililerde kutlamalar tüm hızıyla sürüyor. Trabzonspor'da son olarak oyuncular Medical Park Stadyumu'na geldi ve kutlamalara Akyazı'da devam edildi. Kutlamalara Dorukhan Toköz ve Uğurcan Çakır'ın düeti damga vurdu. İşte o anlar...
Yüzlerce gemi ve balıkçı teknesinin eşliğinde 'Şampiyonlar filosu' taraftarları denizden selamlayarak kutlamalara başladı.
Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, binlerce taraftarıyla birlikte şampiyonluğunu kutlamaya devam ediyor.