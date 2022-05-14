Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyon tamamlayan Trabzonspor kupasına kavuştu.
Şampiyon Trabzonspor kupasına kavuştu! İşte o görüntüler
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nu şampiyon olarak bitiren Trabzonspor, kupasına kavuştu. Bordo-mavililer, Medical Park Stadyumu'nda gerçekleşen törenle kupasını kaldırdı. İşte o anlar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavililer, Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen törenle kupasını kaldırdı.
Tıklım tıklım tribünler önünde gerçekleşen kupa töreni görsel bir şölene sahne oldu.