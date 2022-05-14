TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor şampiyonluk donanması limana yanaştı!
2021-2022 Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un kutlamaları sürüyor. Yoğun geçen şampiyonluk kutlamaları Karadeniz kıyılarında başladı. Fırtına'nın yıldızları bordo mavililerin donanması ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yola çıkarak Faroz Limanı'na ulaştı. İşte o görüntüler. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:35
Şampiyonluk donanması limana yanaştı! 14 Mayıs 2022 | 12:00
01:11
Fırtına'da flaş Edgar gelişmesi! 14 Mayıs 2022 | 12:00
06:46
Fırtına filosu Karadeniz'e çıkartma yaptı! 14 Mayıs 2022 | 12:00
01:42
İşte Fırtına'nın şampiyonluk filosu! 14 Mayıs 2022 | 12:00
04:18
Fırtına şampiyonluk kupasına kavuşuyor! 13 Mayıs 2022 | 12:00
46:07
Uğurcan A Spor'a konuştu! "İstediğim teklif..." 13 Mayıs 2022 | 12:00
01:19
"Trabzonspor Barcelona ve Bayern..." 13 Mayıs 2022 | 12:00
01:51
Canlı yayında duyurdu! Fırtına'dan Nwakaeme'ye yeni teklif 13 Mayıs 2022 | 12:00