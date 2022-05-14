Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Karadeniz'i bordo-maviye boyadı.
Trabzonsporlu futbolculardan şampiyonluk sözleri! Teknede konuştular
Trabzonspor haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da kutlamalar sürüyor. Bordo-mavililer, Yat Limanı'nda büyük bir geçit düzenledi. Trabzonporlu futbolcular, şampiyonluğun kutlandığı teknede açıklamalarda bulundu. İşte bordo-mavili futbolculardan şampiyonluk sözleri... (TS spor haberi)
Tekne girişinde kaptan tarafından karşılanan oyuncuların üzerlerinde şampiyonluk tişörtleri yer aldı.
Oyuncular, müzik eşliğinde özellikle kolbastı ve horon oynayarak eğlendi.