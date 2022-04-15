TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem Ozan Kabak! Abdullah Avcı telefonda görüştü

Süper Lig lideri Trabzonspor'da bir yandan yeni sezonun planlamaları da yapılıyor. Bordo mavili ekip, savunma hattına takviye yapacak. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fırtına, gündeme Ozan Kabak geldi. Abdullah Avcı da milli savunmacıyla telefonda görüştü. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 15.04.2022- 06:40