Gelecek sezonun kadrosunu kurmak isteyen Karadeniz devi, Beşiktaş'ta kiralık oynayan orta saha Can Bozdoğan için Schalke'nin kapısını çaldı. Bu görüşmede sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman ekibi, İngiliz kulübü Norwich'e kiraladığı Ozan Kabak'ı Trabzonspor'a önerdi.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da gündem Ozan Kabak! Abdullah Avcı telefonda görüştü
Süper Lig lideri Trabzonspor'da bir yandan yeni sezonun planlamaları da yapılıyor. Bordo mavili ekip, savunma hattına takviye yapacak. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fırtına, gündeme Ozan Kabak geldi. Abdullah Avcı da milli savunmacıyla telefonda görüştü. İşte detaylar...
Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'a da 22 yaşındaki stoperle görüşme yetkisi verildi.
Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Abdullah Avcı, hemen Ozan ile temasa geçerek Trabzon'a gelmesini istedi.