Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33'üncü haftasında yarın evinde karşılaşacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.30'da başlayan idmanda bordo-mavililer, maç öncesi son taktik çalışmasını gerçekleştirdi.
Süper Lig şampiyonluğunu erken ilan etmeye hazırlanan Karadeniz ekibi, yarın Medical Park Stadyumu'da İstanbul ekibi Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Trabzonspor Fatih Karagümrük maçına hazır!
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33. haftasında evinde kozlarını paylaşacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2022- 20:11
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33'üncü haftasında yarın evinde karşılaşacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı.