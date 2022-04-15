Spor Toto Süper Lig'in son bölümüne girilirken, şampiyonluk için geri sayıma geçen Trabzonspor, tarihi bir başarının kıyısında yer alıyor. İkinci sıradaki Fenerbahçe'nin 13, üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un ise 14 puan önündeki bordo-mavililer, yalnızca Türkiye ligi rekoruna değil Avrupa'da da eşine az rastlanır bir başarıya doğru ilerliyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına tarih yazmak istiyor! Fatih Karagümrük maçını kazanarak...
Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Bordo mavili ekip zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmak ve hem şampiyonluk yolunda dev bir adım atmak hem de büyük bir rekora imza atmak istiyor. Karadeniz Fırtınası, Avrupa liglerinde en erken şampiyonluğa ulaşan takımlar arasına girmenin peşinde. İşte detaylar...
Fenerbahçe ve Konyaspor'a karşı ikili averajda üstünlüğü bulunan Karadeniz devi, bugünkü Karagümrük maçını 3 puanla kapatıp rakiplerinin maçlarını kazanamaması halinde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
F.BAHÇE'Yİ GERİDE BIRAKACAK
Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavililer, 34. hafta sonunda rakipleriyle arasına 12 puan fark olması durumunda da 1983- 84 sezonundan beri hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşacak. Fırtına böylece 1967-68, 1969-70 ve 2013-14 sezonlarında bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen ezeli rakibi Fenerbahçe'ye ait rekoru ele geçirecek.