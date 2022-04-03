Trabzonspor Beşiktaş maçı sonrası Abdullah Avcı: Biz şampiyon oluyoruz zaten

Trabzonspor Beşiktaş maçı sonrası Abdullah Avcı: Biz şampiyon oluyoruz zaten

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı konuştu. Avcı, "Biz şampiyon oluyoruz zaten. Sadece resmileşmesini bekliyoruz. Şampiyonluğa çok yakınız, sadece resmileşmesini bekliyoruz. Ramazan bayramında çifte bayram kutlayacağız inşallah. Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasınlar." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 22:57 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022- 23:05