Trabzonspor Beşiktaş maçı sonrası Abdullah Avcı: Biz şampiyon oluyoruz zaten
Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı konuştu. Avcı, "Biz şampiyon oluyoruz zaten. Sadece resmileşmesini bekliyoruz. Şampiyonluğa çok yakınız, sadece resmileşmesini bekliyoruz. Ramazan bayramında çifte bayram kutlayacağız inşallah. Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasınlar." dedi.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.04.2022- 22:57 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022- 23:05
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
Geçen sezonun şampiyonu ve geniş kadrosu olan bir takım vardı karşımızda. Hoca değişimi vardı. Bu maçın zorluklarını biliyorduk. Beşiktaş hiç 3'lü oynamadığı için analizine iyi çalışamadık.
Büyük takımlara yakışır bir mücadele izledik bugün.
Biz şampiyon oluyoruz zaten. Sadece resmileşmesini bekliyoruz.
Şampiyonluğa çok yakınız, sadece resmileşmesini bekliyoruz. Ramazan bayramında çifte bayram kutlayacağız inşallah. Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasınlar.